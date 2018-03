 »   »  MySQL: administrace a high performance (školení)

Redakce

MySQL si získala mnoho lidí díky svému rychlému nasazení. Bez dobré konfigurace ovšem zdaleka nedá takový výkon, jak by mohla. Na školení MySQL Administrace ukážeme, na co si dát v nastavení pozor, co určitě nepoužívat a obráceně. Vše z pohledu administrátora serveru, který se má o databázi starat.

MySQL dokáže být velmi rychlá databáze, ale také velmi pomalá. To když není správně nastavena nebo používáte neoptimální SQL dotazy. Na školení MySQL High performance si předvedeme, jak vylepšit nastavení a jak zrychlit pomalé dotazy.

Obě školení jsou dvoudenní, proběhnou v první polovině dubna a do konce března je můžete mít za akční cenu. Školí zkušený admin David Karban a akce proběhnou v naší pražské školicí místnosti.