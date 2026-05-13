Root.cz  »  Bezpečnost

Mythos našel v nástrojích Curl jen jedinou málo závažnou bezpečnostní chybu

Petr Krčmář
Dnes
13 nových názorů

Sdílet

Anthropic Mythos Autor: Anthropic

V dubnu společnost Anthropic vzbudila značný rozruch oznámením modelu Mythos, nového modelu umělé inteligence, který je podle popisu tak účinný při odhalování zranitelností v kódu, že je prý až „nebezpečně schopný“. Společnost se rozhodla nenabídnout model široké veřejnosti, ale poskytla přístup pouze úzké skupině významných organizací, aby jim dala čas na opravu nejzávažnějších chyb ještě předtím, než se model dostane ven.

Jedním z prověřovaných projektů byl také Curl, což je sada nástrojů pro přenos dat, která se dnes nachází na miliardách zařízení. Zdrojové kódy mají 176 tisíc řádek kódu v jazyce C a Mythos tvrdí, že v nich našel pět potvrzených bezpečnostních chyb. Potvrzených ovšem samotným strojem, jenže vývojáři projektu to vidí jinak.

Po detailním prozkoumání tohoto krátkého seznamu došli ke zjištění, že čtyři z nahlášených chyb jsou ve skutečnosti falešně pozitivní výsledky. Tři z nich odhalují nedostatky, které jsou popsány v dokumentaci k API. Čtvrté hlášení zaznamenalo běžnou chybu, která ale nemá dopad na bezpečnost. 

Zůstala pouze jedna skutečná bezpečnostní chyba, která byla klasifikována jako chyba s nízkou závažností a jejíž oprava měla být zahrnuta do verze curl 8.21.0 koncem června. Report dále obsahoval řádku dalších hlášení o běžných chybách bez dopadu na bezpečnost. Ty vývojáři postupně procházejí a opravují.

Daniel Stenberg, zakladatel projektu Curl, nevnímá nový model jako zvlášť dobrý nebo nebezpečný. Dosavadní velký rozruch kolem tohoto modelu byl především marketingovým tahem. Nevidím žádný důkaz toho, že by model odhaloval problémy v nějak výrazně větší míře než nástroje, které existovaly před Mythosem. Možná je tento model o něco lepší, ale i kdyby tomu tak bylo, nejde o tak výrazné zlepšení, které by mělo zásadní dopad na analýzu kódu.

Vstoupit do diskuse (13 názorů)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

Témata:



Nejnovější články

Dále u nás najdete

AI agent, který vás pomluví, a další, kteří kradou hesla

Seyfor koupil podíl v českém výrobci ikonického softwaru

„Ženy neumějí investovat!" Mýtus, který v Česku padl

EET 2.0: Neopakujme chyby, které nás minule stály klid i peníze

Lékaři zdarma vyšetří znaménka. Kdy a kam přijít?

Počet technologických jednorožců na světě se blíží dvěma tisícovkám

Mythos je jen marketingový tah, tvrdí autor nástroje Curl

Hasiči a záchranáři testují, co umí 5G, když jde o život

JMHZ v praxi: Účetním pomáhá software, malé firmy stále tápou

Revoluce v síťovém provozu, upload drtí download

Podle Mikuláše musíte být trochu naivní, abyste měnili svět

Hrozí vám mrtvice? Nechte se v pátek zdarma vyšetřit

Na Vysočině věří globálnímu cloudu. Jak jste na tom vy?

Globální exploze paměťových čipů: uď nejsou, nebo jsou drahé

Škoda na zaparkovaném autě: Poradíme, co dělat

Chrome tajně stahuje do počítače model pro AI

Záludnosti uživatelské práce s ePortálem ČSSZ

Foto: obranné technologie vyvíjené na ČVUT

Na léčbu antiobezitiky si připravte až deset a půl tisíc korun měsíčně

Češi chtějí novou elektroniku, prodeje v březnu rostly

ŠKOLENÍ Zabbix – pokročilé monitorování z pohledu sítí i operačních systémů
VÍCE INFO