 »   »  Na amerických vojenských základnách se nesmí prodávat telefony Huawei a ZTE

Petr Krčmář

Pentagon vydal příkaz, kterým obchodům na amerických vojenských základnách zakazuje prodej telefonů značek ZTE a Huawei. Vysvětluje to bezpečnostními riziky. Zařízení od Huawei a ZTE mohou znamenat nepřijatelné riziko pro personál, informace a misi, řekl mluvčí Pentagonu. Ve světle těchto informací by nebylo moudré, aby obchody na základnách tato zařízení prodávaly.

Příslušníci americké armády si mohou telefony od Huawei a ZTE koupit pro osobní potřebu v jiných obchodech, to totiž zatím zakázáno nebylo. Podle mluvčího ale Pentagon zvažuje, že pošle všem zaměstnancům varování. Zástupci americké vlády tvrdí, že Čína může svým výrobcům přikázat, aby začali do přístrojů montovat backdoory. Konkrétně je tu prý obava, že by Peking mohl začít sledovat přesný pohyb vojáků.