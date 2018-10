 »   »  Na GitHubu jsou nejvíc upovídaní Češi

Petr Krčmář

GitHub zveřejňuje statistiky ze svých repozitářů v rámci zprávy nazvané The State of the Octoverse. Do žebříčků se dostalo také Česko, protože Češi mají za poslední rok nejvíce komentářů napříč všemi projekty na GitHubu. Na dalších místech jsou Švýcaři, Němci, Američané, Nizozemci a Britové.

Kromě jiného se můžete dočíst, že za poslední rok bylo odesláno 1,1 miliardy různých příspěvků od 31 milionů vývojářů do 96 milionů repozitářů. Pull requestů bylo přes 200 milionů a bylo zasláno 5 milionů hlášení o bezpečnostních problémech.

Nejvíce přispěvatelů pracuje na projektech VS Code, React a Tensorflow, nejvíce přispívajících vývojářů je zaměstnáno v Microsoftu, Google a Red Hatu. Nejpoužívanějšími tagy jsou react, android, nodejs, docker, ios a linux. Na prvních místech se mezi programovacími jazyky stále drží JavaScript a Java, na dalších místech jsou v současnosti Python, PHP a C++. Nejrychleji ale roste Kotlin, HCL a TypeScript.