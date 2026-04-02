Na iVysílání jsou dostupné všechny řady seriálu Červený trpaslík

Česká televize získala vysílací práva na legendární britský komediální sci‑fi seriál Červený trpaslík (Red Dwarf), který je nyní volně přístupný na iVysílání. K dispozici je všechny dvanáct vydaných sérií a třináctá je dostupná jako celovečerní film.
Červený trpaslík je britský televizní seriál kombinující science fiction a komedii, sledující osudy posledního živého člověka Davida Listera, hologramu jeho kolegy Rimmera, humanoidního kocoura a robota s umělou inteligencí jménem Kryton na opuštěné těžební lodi daleko ve vesmíru. Humor vychází z absurdních situací, osobnostních střetů postav a parodických narážek na žánrové klišé, přičemž seriál střídá situační gagy s inteligentními sci‑fi nápady a charakterovým komediálním herectvím.
Premiérově byl seriál vysílán roku 1988 na britské televizi BBC Two, jeho autory jsou Rob Grant a Doug Naylor. V průběhu let vznikly původní série, speciály a také spin‑offy včetně televizních filmů a obnovených sérií s různými hereckými obsazeními. Seriál si získal kultovní základnu fanoušků a rozšířil se po celém světě.
