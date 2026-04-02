Na iVysílání jsou dostupné všechny řady seriálu Červený trpaslík

Petr Krčmář
2. 4. 2026
Červený trpaslík Autor: BBC

Česká televize získala vysílací práva na legendární britský komediální sci‑fi seriál Červený trpaslík (Red Dwarf), který je nyní volně přístupný na iVysílání. K dispozici je všechny dvanáct vydaných sérií a třináctá je dostupná jako celovečerní film.

Červený trpaslík je britský televizní seriál kombinující science fiction a komedii, sledující osudy posledního živého člověka Davida Listera, hologramu jeho kolegy Rimmera, humanoidního kocoura a robota s umělou inteligencí jménem Kryton na opuštěné těžební lodi daleko ve vesmíru. Humor vychází z absurdních situací, osobnostních střetů postav a parodických narážek na žánrové klišé, přičemž seriál střídá situační gagy s inteligentními sci‑fi nápady a charakterovým komediálním herectvím.

Premiérově byl seriál vysílán roku 1988 na britské televizi BBC Two, jeho autory jsou Rob Grant a Doug Naylor. V průběhu let vznikly původní série, speciály a také spin‑offy včetně televizních filmů a obnovených sérií s různými hereckými obsazeními. Seriál si získal kultovní základnu fanoušků a rozšířil se po celém světě.

(Zdroj: Lupa.cz)

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.



