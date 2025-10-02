Root.cz  »  Akce  »  Na LinuxDays se sejdou čeští překladatelé a zájemci o téma lokalizace softwaru

Petr Krčmář
Včera
V neděli 5. října proběhne v rámci konference LinuxDays také setkání překladatelů svobodného softwaru. V místnosti 302 od 13 hodin tak vznikne prostor pro setkání překladatelů z různých projektů a pro kohokoliv dalšího se zájmem o překlady.

Během celé doby budou na místě lidé z několika lokalizačních komunit. Úvodem vám ukáží, co přesně překládají a jaké k tomu mají nástroje. Zbude také čas na praktické vyzkoušení jednotlivých nástrojů, přispívání do překladů a debatu o všech aspektech překládání, včetně zkušeností s LLM.

Pak už bude jenom na vás, zda a do kterého projektu přispějete. Můžete si vyzkoušet všechny, nebo zůstat jenom u svého oblíbeného. Pokud vás zajímá podpora češtiny ve vašich oblíbených softwarových nástrojích, určitě se nezapomeňte zastavit.

Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

