Na trhu práce na Slovensku panuje napätie

Denník SME zverejnil nedávno rozhovor s pracovníčkou spoločnosti , ktorá prevádzkuje portál profesia.sk. Kľúčovým zistením z rozhovoru je nevyváženosť trhu práce a panujúca veľká nervozita.
O pracovné miesta je v súčasnosti veľká konkurencia. Aj keď je nezamestnanosť nízka (pod 5 %, na úrovni tzv. prirodzenej nezamestnanosti), ľudia sa boja o prácu a masívne reagujú na inzeráty. Tento rok reaguje na jeden inzerát v priemere až 36 uchádzačov (vlani to bolo 29, predvlani 21). Tento paradox naznačuje, že ľudia reagujú vo zvýšenej miere na inzeráty aj keď prácu majú, a to kvôli obavám z budúcnosti.
Firmy v súčasnosti šetria a veľmi zvažujú otváranie nových pozícií. Dlhodobým javom je nesúlad medzi potrebami trhu a absolventmi: školstvo neustále produkuje iných absolventov, než akých trh reálne potrebuje. Firmy ďalej oveľa viac hľadajú takzvané „soft skills“: samostatnosť, kritické myslenie, tímovosť a najmä ochotu učiť sa nové veci.
AI sa stáva témou. Zhruba polovica firiem vidí v AI a automatizácii spôsob, ako vykompenzovať nedostatok kvalifikovaných ľudí. Zatiaľ sa nedejú hromadné prepúšťania, ale mení sa povaha práce. Až 77 % firiem má s AI skúsenosť, no len 15 % ju zavádza systematicky a bezpečne. Posty o AI, ktorá má masovo znižovať potrebu pracovných miest, zrejme prispievajú k napätiu na trhu práce.
Medzi porazenými na trhu práce sú matky po materskej, marginalizované skupiny, ľudia po päťdesiatke a absolventi.