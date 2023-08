Na umění generované AI se nevztahuje copyright, rozhodla soudkyně v USA

Autor: Depositphotos

Soudkyně Beryl A. Howellová rozhodovala v případu US Copyright Office vs Stephen Thaler, kdy druhý jmenovaný se domáhal uznání copyrightu na AI-generovaný obraz vytvořený pomocí algoritmu Creativity Machine, který on sám vytvořil. O uznání copyrightu se snažil už vícekrát, a to na základě pravidla, kdy si de facto „najal jím vytvořenou AI pro vytvoření díla“, ale byl vícekrát ze strany úřadu odmítnut.





Poté podal žalobu na samotný úřad, soudkyně Howellová však rozhodla v jeho neprospěch. Dodala, že v případu vzniku tohoto obrazu chybí vedoucí ruka člověka a sama umělecká činnost člověka je podmínkou pro vznik [chráněného] díla. Připustila však, že se zde lidstvo blíží k novým hranicím copyrightu, kdy výzvou bude hodnotit, jak moc lidského vstupu je nezbytné, aby dílo bylo možné chránit copyrightem, a to mimo jiné v kontextu toho, kdy AI modely jsou obvykle trénovány na již existujících dílech.





Stephen Thaler má v úmyslu se odvolat. Jak případ nakonec dopadne, je těžké předjímat. Na opačném pólu naopak máme autory a programátory, kteří podávají žaloby vůči společnostem jako Microsoft / GitHub, Meta či OpenAI za krádež intelektuálního vlastnictví, kdy dané AI systémy vyzobávají data z jimi stvořených děl či kódu