Nadace UXL (oneAPI) navazuje spolupráci s Khronos Group

Autor: Intel

Kolem Intel oneAPI loni na podzim vystavěná nadace UXL (Unified Acceleration Foundation) ve spolupráci s Khronos Group oznamují další logický krok: oficiálně běžící spolupráci The Khronos Group, stojící mimo jiné za standardy OpenGL A Vulkan, a samotné UXL Foundation.

Cílem nové spolupráce je posunout použití SYCL pro využití C++ jako jazyka pro programování AI, HPC či kritických systémů. Na SYCL ostatně Intel v rámci oneAPI staví dlouhodobě a toto je cesta jak posílit celý ekosystém kolem oneAPI a psaní aplikací ve standardním jazyce C++. Připomeňme, že UXL vznikla pod křídly Linux Foundation, a to ve spolupráci s firmami jako Google, ARM, Qualcomm, Samsung ad.