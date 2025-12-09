Náhledy videí v post-Totem éře v GNOME 50 s využitím GStreameru a Rustu

GNOME se zbavilo zastaralého video přehrávače Totem, ale s ním z projektu mizí i ta část, která zodpovídá za generování náhledů videí. Distribuce proto typicky drží i nadále balíček
totem-video-thumbnailer, nicméně řešení se blíží, a to na bázi nového nástroje psaného v jazyku Rust.
Nový nástroj
gst-thumbnailers staví na použití GStreameru, v tuto chvíli již existuje první alfa verze finálního vydání, které pravděpodobně najdeme už v GNOME 50. Práce na něm vede vývojářka Sophie Herold.
Podporuje generování náhledů pomocí použití Cover Art pro video i audio soubory. Není-li ve videu nic nalezeno, nástroj si vytvoří několik náhledů snímků videa a vybere z nich ten, který má největší variaci obsahu.