Root.cz  »  Unixy  »  Nalezena páska obsahující UNIX v4 z roku 1973

Nalezena páska obsahující UNIX v4 z roku 1973

Petr Krčmář
Dnes
5 nových názorů

Sdílet

Páska s Unix 4 Autor: Rob Ricci

Na Univerzitě v Utahu při úklidu skladovacích prostor objevili zaměstnanci univerzity pásku obsahující kopii systému UNIX v4 z roku 1973 od společnosti Bell Labs. V současné době nejsou známy žádné kompletní kopie, proto by se mohlo jednat o zásadní nález pro archeologii raného systému UNIX.

Obsah pásky by mohl být velmi zajímavý, protože neexistuje žádný známý kompletní kód tohoto systému. Dochovaly se jen některé artefakty, například kompletní dokumentace v podobě manuálů. UNIX v4 byl přitom první verzí s jádrem napsaným v C.

Jde o pásku vyrobenou společností 3M a páska bude zaslána do Muzea historie počítačů k dalšímu zpracování, kde skupina Bitsavers.org provede proces obnovy. Jde o poměrně náročný proces zahrnující testování stavu samotné pásky, opravu poškozeného materiálu, digitalizaci na speciálním vybavení a následné dekódování do čitelného stavu.

(Upozornil Petr Hercík.)

Vstoupit do diskuse (5 názorů)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

Témata:

Dále u nás najdete

Open hardware v 3D tisku je mrtvý, říká Průša

AI není krátkodobý výstřelek

Jak AI mění podobu IT infrastruktury: reálné zkušenosti

Náhrada mzdy se v roce 2026 zvyšuje

Když velkoobchodní e-shop překonává běžné portály

Předposlední letošní vydání CIOtrends je v prodeji. Co se dočtete?

Podzimní Computertrends 11/2025 právě vyšel. Co tam najdete?

Směřuje regulace AI k transparentnosti, nebo cenzuře?

Babišova vláda plánuje návrat EET, dýška bez odvodů a nižší daně

Stahujte publikaci Hvězdy českého ICT

Vyzkoušejte recept na hraběnčiny řezy s jablky a ořechy

Nová vláda a povolenky: Zastavit, omezit, nebo platit pokuty?

V ČR působí nejvíce OSVČ v historii. Může za to švarcsystém?

OSVČ a superdávka: Co je pro ně příjmem?

Prusa má novou větší 3D tiskárnu a umí tisknout silikon

Slovensko zavádí rychlost na chodníku

Prostatu lze zmenšit šetrně laserem, někdy i na pojišťovnu

Poznejte česká města podle leteckých fotek

Než si dáte čokoládu, pořádně si vyčistěte zuby

Poctivost v kádích a příroda v hlavní roli: tak vzniká balsamico