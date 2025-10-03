Napadení GitLabu Red Hatu způsobilo únik citlivých informací

Jedna instance GitLabu byla napadena skupinou Crimson Collective, kteří tvrdí, že získali asi 570 GB dat. Jde o CER (Customer Engagement Reports) od asi 800 zákazníků RedHatu. Mohou zde být obsaženy citlivé informace týkající se počítačové infrastruktury zákazníků.
Mezi postižené zákazníky patří americké námořnictvo, americká Sněmovna reprezentantů, Bank of America, T-Mobile, AT&T, Mayo Clinic, Walmart, Costco a Federální letecká správa (FAA). Hackeři žádají výkupné, ale podle všeho dostali od RedHatu jen standardní odpověď pro vyplnění zprávy o bezpečnostním problému.
GitLab oznámil, že nejde o bezpečnostní problém GitLabu a že napadena byla jen jedna instance Red Hatu. Ten vydal prohlášení, podle kterého bude postižené zákazníky kontaktovat a informovat.
(zdroj: bleepingcomputer, slashdot)