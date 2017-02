Redakce

Vy ještě neautomatizujete? Ještě se hlásíte na SSH a instalujete ručně balíčky a editujete soubory? Tak už se to dávno nedělá a my vás naučíme, jak to dělat lépe a hlavně bez chyb. Připravili jsme pro vás dvě navazující školení Ansible: úvod a pokročilé techniky. Pokud se přihlásíte na obě (což doporučujeme), dostanete je dohromady jen za 6950 Kč plus DPH. Přijďte 14. a 15. února do naší školicí místnosti a stane se z vás mistr automatizace.