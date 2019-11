 »   »  Naučte se používat Icinga a Ansible také v Brně

Redakce

Dobrá zpráva pro všechny moravské a slovenské linuxáky: připravili jsme pro také kurzy v Brně, abyste to neměli daleko. První z nich proběhne 16. prosince a 17. prosince a naučíte se na něm používat monitorovací systém Icinga, který vám umožní dozvědět se o problémech ve vaší síti ještě dříve, než se projeví. Místo „hašení problémů“ jim tak můžete předcházet.

Druhý kurz proběhne 12. prosince a 13. prosince a na něm se naučíte automatizovat s Ansible. S ním prý dokážete spustit nový server do půl hodiny. My vám ukážeme, že je to pravda. Obě školení proběhnou v Impact Hub v Brně a ve dvoudenních balíčcích je máte výrazně levnější. Školí Věroš Kaplan.