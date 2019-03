 »   »  Naučte se programovat v Go (školení)

Redakce

Víte, co mají společného Kubernetes, Docker, InfluxDB nebo Caddy web server? Programovací jazyk Go! Pojďte se s ním seznámit na naše nové školení Úvod do Go. Seznámíte se s ekosystém Go, co je třeba než začnete programovat a na praktických ukázkách si postupně osvojíte základy tohoto programovacího jazyka a svůj kód si samozřejmě také otestujete.

Školení se uskuteční 12. dubna v naší pražské školicí místnosti, školí Jakub Vokoun. Do 24. března můžete mít školení za akční cenu 4400 Kč bez daně.