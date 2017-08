 »   »  Naučte se Ruby a Rails do konce prázdnin (školení)

Redakce

Ruby je dynamický programovací jazyk, který se lehce píše a snadno čte. Je elegantní, úsporný a velmi expresivní. Přijďte si osvojit produktivní nástroj, se kterým se budete moci soustředit na práci a nezdržovat se syntaxí! Chcete se ho naučit a přidat i znalost frameworku Ruby on Rails? Nabízíme vám nová školení, která stihnete ještě do konce prázdnin: Základy Ruby a Vývoj webových aplikací v Ruby on Rails.

Do konce tohoto týdne si navíc obě školení můžete pořídit v zaváděcí ceně: Ruby za 3000 Kč a dvoudenní Rails za 7000 Kč. Pokud přijdete na obě školení zároveň, dostanete navíc slevu 1000 Kč. Tři dny školení jen za 9000 Kč!