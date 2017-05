Redakce

Vy se ještě hlásíte pomocí SSH na server a něco tam nastavujete? Vy ještě neautomatizujete rutinní a nudnou práci? My vám ukážeme, že s Ansible je možné začít do půl hodiny. Připravili jsme pro vás školení Ansible úvod do automatizace a pokročilé techniky. Akce se koná už v úterý a středu a na poslední chvíli jsme pro vás upravili cenu dvoudenního školení na 6000 Kč bez DPH. Pokud vás zajímá jen jeden den, můžete na něj přijít za 3500 Kč bez DPH.