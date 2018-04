 »   »  Naučte se s námi spravovat servery s Ansible na dvoudenním školení

Redakce

Vy se ještě hlásíte pomocí SSH na server a něco tam nastavujete? Vy ještě neautomatizujete rutinní a nudnou práci? My vám ukážeme, že s Ansible je možné začít do půl hodiny. Připravili jsme pro vás školení Ansible úvod do automatizace a pokročilé techniky.

Akce se koná v úterý a ve středu 17. a 18. května a pokud přijdete oba dny, můžete mít školení za 7450 Kč bez DPH. Pokud vás zajímá jen jeden den, můžete na něj přijít za 4600 Kč bez DPH. Školí Věroš Kaplan, kurz probíhá v naší pražské školicí místnosti.