 »   »  Naučte se stavět moderní weby s React JS a Redux (školení)

Redakce

Přijďte na školení základy React JS a zjistěte, proč je tato knihovna tak populární a proč ji všichni milují. Po školení budete React milovat také. To co vás totiž v minulosti trápilo, zde funguje zcela přirozeně.

React je vynikající knihovna od Facebooku, na které se dnes staví obrovské systémy. K tomu ale React nestačí. React řeší pouze UI vrstvu a data drží v jednotlivých komponentách. Pokud se domníváte, že data do komponent nepatří, myslíte si to samé co Facebook, který navrhl architekturu Flux. Jedna z nejpovedenějších implementací Fluxu je Redux a my vás s ní naučíme pracovat na školení React + Redux.

Školení se konají 25. a 26. října v naší pražské školicí místnosti a pokud si objednáte obě, získáte je se slevou 20 % jen za 8000 Kč bez DPH. Školí Jan Pospíšil.