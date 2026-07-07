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Návrat kódování H.264/H.265 přes Vulkan Video pro Intel Arc generace Alchemist

David Ježek
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Intel Arc A770 Autor: Intel
Intel Arc A770
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Začátkem roku byla odstraněna možnost hardwarového kódování videí do formátů H.264 a H.265 přes rozhraní Vulkan Video na grafických procesorech Intel generace Alchemist (např. Intel Arc A770), a to z důvodu nedostatečné otestovanosti podpory v ovladači Intel ANV (Vulkan pro GPU Intel). Dotklo se to všech GPU architektur Intel, právě od Alchemist výše.

Právě Alchemist je pak první generací, pro níž se nyní podpora navrací. Ne tak díky Intelu, ten se primárně zaměřuje na své VA-API či openVPL, práci za něj museli odvést jiní. Konkrétně Hyunjun Ko z Igalia, který vše aktualizoval a kód poslal k začlenění do Mesa 26.2. Jak trefně konstatuje Phoronix, bylo by hezké, kdyby podpora AV1 neměla velké zpoždění.

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Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

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