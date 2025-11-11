Navržen přechod starých GCN 1.1 Radeonů na ovladač AMDGPU, rýsuje se podpora ještě starších GPU AMD

Stařičké Radeony generací jako Radeon R9 290/390, HD 7790/8870 a další karty řad Rx 200/Rx 300, tedy typy využívající GPU architektury GCN 1.1, mohou přejít na ovladač AMDGPU. Alespoň to navrhuje nový patch s tím, že věci už nic zásadního nebrání a pro uživatelé těchto starých modelů by šlo o významné zlepšení stavu (co do výkonu či podpory technologií v čele s API Vulkan).
Za návrhem stojí pochopitelně „někdo z Valve“, konkrétně nám známý vývojář Timur Kristóf, který se těmito historickými Radeony dlouhodobě zabývá. Dosud je ovladač AMDGPU výchozím pro GCN 1.2 a novější. U starších karet bránily některé nedostatky v podpoře funkcionality, ty ale byly postupně odstraněny, naposledy vzpomeňme podporu analogových výstupů.
Timur mimochodem dodává, že třeba Radeon R9 290 stále uakzuje 0,25% podíl na Steamu, takže tyto staré kartičky jsou stále leckde v provozu. Pozdější vylepšení jako Radeon R9 390X bez problémů v rozumném nastavení utáhne i hry jako Baldur's Gate 3 či Cyberpunk 2077.
Dále Timur dodává, že po začlenění podpory VCE 1.0 by mezi podporované karty mohly přibýt i Radeony rodiny SI (předpokládám Southern Island, tedy modely kolem roku 2011, včetně mého prehistorického Radeonu HD 7570, u kterého občas na absenci API Vulkan brblám) – Timur předpokládá, že patche pro toto by mohly přijít v blízké budoucnosti.
Patche povolující AMDGPU pro GNC 1.1 nejspíš nestihnou začlenění do Linuxu 6.19, ale Linux 7.0 by je již přinést měl.