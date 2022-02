Neil McGovern po pěti letech opouští místo ředitele GNOME Foundation

Autor: GNOME project

Neil McGovern na svém blogu oznámil, že po pěti letech opustí místo ředitele nadace GNOME Foundation. Rozhodl jsem se, že nastal správný čas, abych odstoupil a GNOME začalo hledat svého dalšího vůdce. Úzce jsem spolupracoval s Robem a zbytkem představenstva, abychom zajistili, že přechod bude postupný a hladký a že GNOME bude moci pokračovat v rozvoji, vysvětlil.

Během jeho působení se aktivity nadace rozrostly do velikých rozměrů, přibyla spousta zaměstnanců, byly spuštěny nové projekty, vznikl Flathub, bylo vydáno GTK 4.0 a revoluční verze GNOME 40. Ukázal jsem, že nadace může být více než jen bankovní účet pro projekt, a věřím, že je životně důležité pokračovat v našem úsilí o vybudování rozmanitého a udržitelného ekosystému osobních počítačů se svobodným softwarem.