Nejdražší fotografie se prodala za 285 miliónů Kč

Je rok 1924 a 33letý Man Ray fotografuje svoji přítelkyni, francouzskou modelku a zpěvačku Kiki de Montparnasse. Snímek vyvolá, zvětší, přidělá houslová efa, vše znovu vyfotí a pořídí první zvětšeninu, přičemž signuje tužkou svým jménem a letopočtem 1924. První komerční digitální fotoaparáty přijdou na trhu tři čtvrtě století poté, ona vlastně ani první kinofilmová Leica ještě není na světě, Kodak sotva představil světu první barevný film a uběhly pouhé tři roky od chvíle, kdy se Švédská královská akademie rozhodla udělit nobelovku Albertu Einsteinovi primárně za fotoeletrický jev, protože teorie relativity byla stále příliš bombastickou novátorskou myšlenkou, jakkoli experimentálně ověřenou právě za pomoci expedic s velkoformátovými fotoaparáty.

Nyní o 98 let později pořizujeme miliardy fotografií denně svými pohotovými přístroji v kapsách a hodnota jednotlivé fotografie se limitně přiblížila absolutní nule. Zato Man Rayova fotografie Le Violon d'Ingres právě v akční síni Christie's v New Yorku trhá historické rekordy. Dosud nejdražší vydraženou či prodanou fotografií s ověřeným prodejem za danou částku byl Rýn II Andrease Gurskyho, fotografie z roku 1999 prodaná v Christie's roku 2011 za ~4,3 miliónů USD. Man Ray se před 10 dny vydražil za 12,4 miliónů USD a jde o další významný skok, který posouvá fotografii blíže věhlasným malířům. Stále je to ještě daleko, vždyť takový Leonardo da Vinci se v Christie's prodal před 5 lety skoro za půl miliardy USD, ale přesto. Man Rayova Le Violon d'Ingres se takto vysokého ocenění dočkala díky tomu, že jde o Man Raye a hlavně o první zvětšeninu signovanou samotným autorem. Všechny ostatní zvětšeniny pak už mají signatury jako přímou součást snímku, Man Ray je sám nesignoval a prodávají se zhruba po stovkách až tisících dolarů.

Man Ray se tohoto milníku pochopitelně nedožil, vždyť by mu dnes bylo 131 let. Nelze však říci, že by se nesnažil, zemřel v roce 1976 ve věku 86 let. Jeho život začal v době, kdy fotografie jako hodnota či investice neměla téměř žádnou cenu a i sami fotografové v konkrétních kusech svých zvětšenin obvykle neviděli tak velký potenciál. Jak budeme za 98 let pohlížet na NFT?