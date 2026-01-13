Nejhorší z CES 2026: nejen přes cloud ovládaná lednička Samsung či vibrující lizátko na jedno použití

Začátek ledna je vždy ve znamená obří elektronické výstavy CES v Las Vegas. I letos se akce nesla v duchu všech inovací, z nichž ale za některé by se jejich tvůrci měli smažit v ohni pekelném. Alespoň tolik vyplývá z přehledu Repair.org, o kterém píše iFixIt. Ve videu se pak objeví a jeden produkt nominuje i spisovatel Cory Doctorow.
Za „výherce“ v oblasti soukromí tu máme Amazon Ring AI, to pro případ, že by člověk měl zařízení od Amazonu schopných poslouchat a sledovat vše v okolí zatím málo. Legračním produktem je i Merach UltraTread Treadmill s AI Fitness Trainerem, u kterého výrobce ani nijak netají, že uživatelská data prostě nepožívají žádné zásadní zabezpečení a nic takového výrobce nemůže zaručit – člověk by skoro řekl, že bychom měli ocenit upřímnost.
Pak tu máme Lollipop Star, lízátko se zabudovanou elektronikou schopnou příslušně vibrovat a přenášet tyto vibrace na čelist, takže uživatel „zažije hudbu, kterou může ochutnat“. Akorát ta věc má jednorázovou baterii a celkově je to asi nejvíc neekologická pitomina celé akce, která v případě rozšíření zanese svět dalším jednorázovým elektronickým odpadem vedoucím k potenciálu požárů v třídírnách odpadů. Organizace ale dodává, že letošní CES je doslova explozí zařízení se zabudovanou baterií na jedno použití.
A nakonec z celého seznamu vyberme ledničku Samsung Family Hub Smart Fridge, která kromě obřího displeje (snad opět Samsung nenapadne lidem, co mu zaplatili tisíce za lednici, ještě zobrazovat reklamu) disponuje též připojením ke cloudu. A zde se toto připojení do cloudu používá pro hlasem vyvolané otevření lednice. Uživatel prostě na lednici promluví, ona jeho hlásek cloudově vyhodnotí a dojde k otevření. Ale přemístění obsahu ledničky na kuchyňskou linku už asi cloudová služba nezvládne.
Tento koncept známe již několik měsíců, zatím ale neznáme odpověď na řekněme řečnickou otázku: až se za 10 let jedna z tisíců komponent v této lednici rozbije, bude schopen Samsung realizovat opravu za rozumnou cenu?