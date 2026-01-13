Root.cz  »  Různé  »  Nejhoší z CES 2026: nejen přes cloud ovládaná lednička Samsung či vibrující lizátko na jedno použití

Nejhoší z CES 2026: nejen přes cloud ovládaná lednička Samsung či vibrující lizátko na jedno použití

David Ježek
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Lednička Samsung s AI a cloudem Autor: IFixIt
Lednička Samsung s AI a cloudem

Začátek ledna je vždy ve znamená obří elektronické výstavy CES v Las Vegas. I letos se akce nesla v duchu všech inovací, z nichž ale za některé by se jejich tvůrci měli smažit v ohni pekelném. Alespoň tolik vyplývá z přehledu Repair.org, o kterém píše IFixIt. Ve videu se pak objeví a jeden produkt nominuje i spisovatel Cory Doctorow.

Zdroj: Youtube.com

Za „výherce“ v oblasti soukromí tu máme Amazon Ring AI, to pro případ, že by člověk měl zařízení od Amazonu schopných poslouchat a sledovat vše v okolí zatím málo. Legračním produktem je i Merach UltraTread Treadmill s AI Fitness Trainerem, u kterého výrobce ani nijak netají, že uživatelská data prostě nepožívají žádné zásadní zabezpečení a nic takového výrobce nemůže zaručit – člověk by skoro řekl, že bychom měli ocenit upřímnost.

Pak tu máme Lollipop Star, lízátko se zabudovanou elektronikou schopnou příslušně vibrovat a přenášet tyto vibrace na čelist, takže uživatel „zažije hudbu, kterou může ochutnat“. Akorát ta věc má jednorázovou baterii a celkově je to asi nejvíc neekologická pitomina celé akce, která v případě rozšíření zanese svět dalším jednorázovým elektronickým odpadem vedoucím k potenciálu požárů v třídírnách odpadů. Organizace ale dodává, že letošní CES je doslova explozí zařízení se zabudovanou baterií na jedno použití.

A nakonec z celého seznamu vyberme ledničku Samsung Family Hub Smart Fridge, která kromě obřího displeje (snad opět Samsung nenapadne lidem, co mu zaplatili tisíce za lednici, ještě zobrazovat reklamu) disponuje též připojením ke cloudu. A zde se toto připojení do cloudu používá pro hlasem vyvolané otevření lednice. Uživatel prostě na lednici promluví, ona jeho hlásek cloudově vyhodnotí a dojde k otevření. Ale přemístění obsahu ledničky na kuchyňskou linku už asi cloudová služba nezvládne. 

Tento koncept známe již několik měsíců, zatím ale neznáme odpověď na řekněme řečnickou otázku: až se za 10 let jedna z tisíců komponent v této lednici rozbije, bude schopen Samsung realizovat opravu za rozumnou cenu?

Zdroj: Youtube.com
Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

Témata:

Dále u nás najdete

Proč firmy v roce 2026 přecházejí na externí účetnictví?

Bitcoinoví těžaři uzavřeli nejúspěšnější rok v historii

Velký rozcestník změn v roce 2026, které se týkají podnikatelů

Změny a novinky od roku 2026 v kostce

Daňový kalendář: Kdy podat přiznání a přehledy OSVČ?

Finanční limity, které se od letoška mění

Jak se změní výše srážek ze mzdy v roce 2026?

Deepfake videa: Kde končí kreativita a začíná manipulace?

Nastoupili jste loni na novou pozici v IT? Tak byste měli dostat přidáno

Od roku 2026 rostou všechny důchody pomaleji

Chystá se právo na opravu. Co nám přinese v praxi?

Euforie z AI naráží na tvrdou realitu kybernetických hrozeb

Pro stavbu optiky v malých obcích není příznivá situace

Vrátí se éra zaklekávání? Finanční správa budí pod Babišem obavy

Sdílejte své vzpomínky stylově: Úprava fotek jako od profíka.

Nemluví o vás AI? Váš obchod skončil

Vstup Czechoslovak Group na burzu nabývá konkrétnější podoby

Jak na daň z nemovitých věcí v roce 2026?

Výhled datových center pro rok 2026: pět klíčových trendů

Začneme platit v e-shopech kryptoměnami?

ŠkOLENÍ: Naučte se používat Kubernetes na našem dvoudenním online školení
TO CHCI