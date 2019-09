 »   »  Nejpoužívanější snapové balíky na různých distrech

klokan

Firma Canonical, která je autorem a hlavním propagátorem správce balíků Snap, zveřejnila statistiku o tom, kterých pět snapů je nejpoužívanějších na každé z následujících distribucí: Arch, CentOS, Debian, Fedora, Manjaro a samozřejmě Ubuntu.Výsledky mohou překvapit. Na každém z šesti uvedených distribucí „Top 5“ snapů obsahuje Spotify, a to kupodivu i na čistě serverovém CentOS. Zajímavé je i to, že druhým nejpoužívanějším snapem na CentOS je správce kontejnerů LXD, který vyvíjí Canonical primárně pro Ubuntu.

Na Fedoře kupodivu „Top 5“ obsahuje přehrávač VLC a to přesto, že tento nabízí i konkurenční formát Flatpak od RedHatu, který Fedora proto logicky preferuje (pozor, to neznamená nutně, že nejvíc lidí na Fedoře instaluje VLC formou snapu).Za zmínku stojí i balíky prohlížečů. Tak v Top 5 na Ubuntu figuruje Chromium, kdežto na Debianu v něm naopak najdeme Firefox. To patrně souvisí s tím, že lidé chtějí mít stále aktuální prohlížeče a zatímco v Ubuntu distribuce průběžně aktualizuje Firefox, u Chromia tomu tak už není, a v Debianu jsou balíky jenom pro ESR verzi Firefoxu. Naopak v žádném s šesti dister Top 5 neobsahuje LibreOffice. Zřejmě u kanceláře uživatelé potřebu neustále aktualizovat tolik nepociťují.