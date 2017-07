 »   »  Největší únik dat ve Švédsku potrestán polovinou měsíční výplaty

Jan Fikar

Švédskému úřad pro dopravu (TS) unikly v roce 2015 citlivé údaje ve velkém. K úniku došlo, když správa databází TS byla outsourcována IBM v Česku a NCR v Srbsku. Celá TS databáze byla nahrána do cloudů IBM a NCR, přičemž někteří zaměstnanci měli plný přístup. Přitom byly vynechány potřebné bezpečnostní kroky, protože TS chtěla co nejdříve propustit své IT pracovníky.

Mezi citlivými údaji jsou například informace ze všech švédských řidičských průkazů, informace z programu pro ochranu svědků, informace o stíhacích pilotech a nosnost všech silnic a mostů.

Švédská tajná služba začala incident vyšetřovat teprve v březnu 2016. Ředitelka TS Maria Ågren rezignovala letos v lednu a nyní jí soud vyměřil pokutu velkou pouze jako polovina jejího měsíčního platu (8 500 dolarů). Na problém upozornil Rick Falkvinge, zakladatel švédské Pirátské strany.

(zdroj: bleepingcomuter)