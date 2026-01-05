Nejvíce IPv4 adres mají Ministerstvo obrany USA a Amazon

Sahil Dhiman zveřejnil seznam největších bloků IPv4 adres a jejich vlastníků. Tyto bloky /8 obsahují každý více než 16 milionů adres a v současné době je jich celistvých celkem 19. Dvanáct z nich přitom patří Ministerstvu obrany Spojených států amerických, které tak má k dispozici přes 200 milionů IPv4 adres.
Dalšími vlastníky těchto bloků jsou například Amazon, Apple, AT&T, Ford Motor Company, Britské ministerstvo obrany, Cogent Communications, Mercedes-Benz Group nebo Comcast.
Dříve existovaly také celistvé bloky 4.0.0.0/8 a 8.0.0.0/8 patřící Lumen/Level 3 nebo 9.0.0.0/8 od IBM, ale části adresního prostoru byly přiděleny jiným subjektům, jako například 8.8.4.0/24 a 8.8.8.0/24 pro Google Public DNS a 9.9.9.0/24 pro Quad9.
Stejně tak byly kdysi přiděleny velké bloky 18.0.0.0/8 pro MIT a také slavný radioamatérský rozsah 44.0.0.0/8. Ty byly ale před časem rozbity a prodány Amazonu. Ten nakupuje adresy ve velkém a už jich má více než 168 milionů, čímž se stal druhým největším držitelem IPv4 adres na světě, hned po Ministerstvu obrany USA. Tyto dvě organizace tak drží zhruba 10 % všech použitelných adres.