Nejvíce vývojářů má JavaScript, Python a Java, Rust roste nejrychleji

Více jak 20 tisíc vývojářů ze 166 zemí se podílelo na průzkumu společnosti SlashData. Výsledky za prosinec 2021 – únor 2022 byly zveřejněny začátkem května jako State of the Developer Nation, 22nd Edition. Nejvíce vývojářů má JavaScript, poté Python, Java, C/C++, C# a PHP. Rust je na 12. místě, ale počet vývojářů se za dva roky téměř zečtyřnásobil.

Počet vývojářů Kotlinu aktuálně na 7. místě se za poslední rok zdvojnásobil. Go na 10. místě také zdvojnásobilo počet vývojářů za poslední rok. Zpráva se též zabývá povahou vývojářů. Vývojáři sami sebe vidí jako komplexní osobnosti otevřené novým zkušenostem, jako spolehlivé a disciplinované a jako klidné a emocionálně stabilní.

(zdroj: slashdot)