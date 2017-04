 »   »  Neoficiální přehrávač Spotify pro Linux končí

Roman Bořánek

Autor programu Spotify Web Player for Linux oznámil, že končí s jeho vývojem. Přestože má Spotify oficiální aplikaci pro Linux, tak ta řadě uživatelů až tolik nevyhovuje a mají raději webové rozhraní. Zmíněný program dělal právě to, že pomocí frameworku Electron převedl webovou aplikaci na desktopovou a integroval ji do systému. S tím už je ale konec.

Vývojář Matthew James vysvětluje, že důvodem ukončení vývoje jsou změny v back-endu Spotify. Webové rozhraní je nově spíš jen tenký klient a většina událostí se odehrává na serveru. To znamená, že webové rozhraní už nelze moc dobře ohnout pro potřeby neoficiální aplikace. Změny z velké části souvisí s novou implementací DRM přes Widevine.

(Zdroj: OMG Ubuntu)