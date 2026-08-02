NetBSD 11.0 přináší podporu RISC-V a malé jádro pro rychlý start

Projekt NetBSD oznámil vydání operačního systému NetBSD 11.0. Jde o první stabilní vydání, které zahrnuje podporu 64bitové architektury RISC-V, včetně řady zařízení založených na čipech StarFive JH71XX, jako jsou VisionFive 2, PINE64 STAR64 a také emulátoru QEMU.
Dále byla zlepšená shoda s normami POSIX.1–2024 a C23, rozšířena podpora linuxových systémových volání v
compat_linux(8), včetně
epoll (implementováno na základě
kqueue), front zpráv POSIX,
statx,
readahead,
close_range,
waitid,
renameat2,
clone3,
sync_file_range,
syncfs a
inotify.
Tato verze přináší specializované jádro MICROVM určené pro extrémně rychlé spouštění virtuálních strojů. Díky využití spouštění PVH, VirtIO MMIO a řady optimalizací jádra se dokáže na moderních procesorech x86 spustit za přibližně 10 ms.
Kromě toho přibyla také úvodní podpora pro čipy Qualcomm Snapdragon X Elite a k dispozici je také nový port virt68k, který umožňuje provozovat port na platformu Motorola 68000 v QEMU včetně paravirtualizovaných ovladačů.
NetBSD je svobodný operační systém z rodiny BSD, navržený s důrazem na přenositelnost, stabilitu a dlouhodobou použitelnost napříč různými platformami. V praxi se používá všude tam, kde je potřeba spolehlivý systém: od serverů, přes vestavěná zařízení až po domácí a vývojové stroje. Jeho výhody spočívají hlavně v konzervativním a dobře zvládnutém vývoji, silném důrazu na bezpečnost a správu konfigurace.