Firma Netflix chce koupit studio Warner Bros za 83 miliard dolarů, Paramount nabízí 108 miliard

David Ježek
Včera
Netflix Autor: Netflix

Netflix před pár dny oznámil koupi filmového studia Warner Bros a všeho s ním souvisejícího (tedy i HBO; ale bez Global Network divize) za 83 miliard dolarů. Od té chvíle se objevily nesouhlasné komentáře mnohých Hollywoodských hvězd, ale i pochybovačný komentář Donalda Trumpa. Jestli obchod nakonec projde přes regulátory k úspěšnému konci, nelze předjímat.

Mezitím přispěchal s nabídkou Paramout, který nabízí za kompletně celý Warner Bros Discovery včetně onlinu více než 108 miliard dolarů, a to v hotovosti. V přepočtu na hodnotu jedné akcie je nabídka Paramountu vyšší, podmínky jsou obecně pro akcionáře Warnerů příznivější, ale to nemusí být rozhodující. Takto velký obchod podléhá mnoha schvalovacím krokům a jsme na počátku a jaké rozhodnutí nakonec padne, uvidíme. 

Připomeňme, že svého času to také vypadalo, že Nvidia koupí celý ARM, z obchodu za desítky miliard dolarů ale nakonec sešlo.

