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NetworkManager 1.58 vylepšuje textové rozhraní a přidává podporu pro CLAT

Petr Krčmář
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Ethernet síť kabely Autor: Depositphotos
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Vývojáři po necelém půlroce vydali novou verzi nástroje pro konfiguraci síťových rozhraní NetworkManager 1.58. Vylepšení se dočkal nástroj nmtui pro konfiguraci v textovém uživatelském rozhraní, který získal možnost vyhledávání sítí nebo jejich sdílení mezi zařízeními prostřednictvím QR kódu.

Důležitou novinkou je také očekávaná funkce CLAT (Customer-side Translator), která umožňuje zařízení fungovat v síti pouze s IPv6 a přesto se dostat ke zdrojům pomocí protokolu IPv4, který je v takové síti provozován jako služba díky 464XLAT. Vlastní implementaci stejné funkce nyní testuje také Microsoft ve svých Windows.

Kromě toho v novém NetworkManageru přibyla také podpora tunelovacího protokolu Geneve, byla vylepšena práce s Wi-Fi včetně podpory 6GHz pásma, vývojáři opravili řadu bezpečnostních problémů a vylepšili spoustu drobností. Od předchozího vydání bylo celkem přijato 407 commitů.

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Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

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