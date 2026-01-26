NexPhone: telefon sloužící jako desktop s Androidem, Debianem a Windows

Možná jste někdy snili o tom, že byste mohli svůj telefon po připojení k monitoru začít používat jako plnohodnotný desktop. NexPhone vypadá jako běžný telefon s Androidem, ale po připojení počítačových periferií se může proměnit ve váš pracovní počítač. Kromě Androidu 16 v něm ale můžete snadno používat také Debian nebo restartovat do Windows 11.
Uvnitř telefonu najdete procesor Qualcomm QCM6490, který má od výrobce slíbenou podporu do roku 2036. Nejde totiž o tradiční čip určený pro telefony, ale spíše výkonné průmyslové řešení. Dlouhá podpora by měla umožnit další rozvoj a aktualizaci operačních systémů. Dobrou zprávou je také odemykatelný zavaděč, takže je tu prostor i pro další alternativní systémy.
Dále u něj najdeme 12 GB operační paměti, 256GB úložiště, podporu dual SIM, dva fotoaparáty (64 a 13 Mpx) a 5000mAh baterii s 18W drátovým nabíjením a podporou bezdrátového nabíjení. Komunikovat se světem umí pomocí technologií 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, GPS, NFC a USB-C 3.1.
V tuto chvíli je možné telefon předobjednat za 199 dolarů, přičemž dostupný by měl být ve třetím čtvrtletí letošního roku. Poté bude potřeba za nákup doplatit 350 dolarů, takže celkově vás NexPhone vyjde na 549 dolarů. Volitelně si pak můžete za 229 dolarů dokoupit ještě NexDock, což je klávesnice a displej ve formátu notebooku s touchpadem.