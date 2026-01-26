Root.cz  »  Mobily a tablety  »  NexPhone: telefon sloužící jako desktop s Androidem, Debianem a Windows

NexPhone: telefon sloužící jako desktop s Androidem, Debianem a Windows

Petr Krčmář
Včera
8 nových názorů

Sdílet

Všechny fotografie

Možná jste někdy snili o tom, že byste mohli svůj telefon po připojení k monitoru začít používat jako plnohodnotný desktop. NexPhone vypadá jako běžný telefon s Androidem, ale po připojení počítačových periferií se může proměnit ve váš pracovní počítač. Kromě Androidu 16 v něm ale můžete snadno používat také Debian nebo restartovat do Windows 11.

Uvnitř telefonu najdete procesor Qualcomm QCM6490, který má od výrobce slíbenou podporu do roku 2036. Nejde totiž o tradiční čip určený pro telefony, ale spíše výkonné průmyslové řešení. Dlouhá podpora by měla umožnit další rozvoj a aktualizaci operačních systémů. Dobrou zprávou je také odemykatelný zavaděč, takže je tu prostor i pro další alternativní systémy.

Dále u něj najdeme 12 GB operační paměti, 256GB úložiště, podporu dual SIM, dva fotoaparáty (64 a 13 Mpx) a 5000mAh baterii s 18W drátovým nabíjením a podporou bezdrátového nabíjení. Komunikovat se světem umí pomocí technologií 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, GPS, NFC a USB-C 3.1.

V tuto chvíli je možné telefon předobjednat za 199 dolarů, přičemž dostupný by měl být ve třetím čtvrtletí letošního roku. Poté bude potřeba za nákup doplatit 350 dolarů, takže celkově vás NexPhone vyjde na 549 dolarů. Volitelně si pak můžete za 229 dolarů dokoupit ještě NexDock, což je klávesnice a displej ve formátu notebooku s touchpadem.

Vstoupit do diskuse (8 názorů)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

Témata:

Dále u nás najdete

Proč firmy v roce 2026 přecházejí na externí účetnictví?

Vyzkoušejte osvědčený recept na špagety carbonara

Jak se změní výše srážek ze mzdy v roce 2026?

Jen desetina nemocnic plní požadavky na kyberbezpečnost

Kdo všechno musí podat daňové přiznání k dani z příjmů?

Pokud měli cukrovku rodiče, nejspíš ji budete mít i vy, říká lékař

Co přinese rok 2026: nechutné ceny pamětí, více AI a JPEG XL

Rozčilují vás AI Overviews? Tady je návod, jak se jich zbavit

Jak na daň z nemovitých věcí v roce 2026

Trump chce nejlepší ledoborce navzdory zákonům koupit z Finska

NexPhone připojíte k monitoru a máte pracovní počítač

Proč emoce prodávají víc než slevy? Pohled na vánoční kampaně

Česká e-commerce opět pokořila hranici 200 miliard

Jaké benefity nabízejí zdravotní pojišťovny v roce 2026?

Paušální režim: komu se ještě vyplatí a komu už ne

Čistá mzda 2026: Vše, co potřebujete znát

JMHZ v otázkách zaměstnavatelů a odpovědích odborníků

Repasovaným mobilům vládnou iPhony. Co na to Android?

Sociální, zdravotní a nemocenské pojištění a informace o přehledech

Řada formulářů v sociálním pojištění v roce 2026 končí

ŠkOLENÍ: Jak bezpečně spravovat a provozovat linuxové servery?
TO CHCI