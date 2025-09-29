Root.cz  »  Webové prohlížeče  »  Nezávislý prohlížeč Ladybird získal podporu Cloudflare

Nezávislý prohlížeč Ladybird získal podporu Cloudflare

Jan Fikar
Včera
52 nových názorů

Beruška Autor: Pixabay

O nezávislém prohlížeči Ladybird jsme tu již psali. Jde o prohlížeč, který nepoužívá ani jedno ze tří běžných jader: Blink/Chromium (Google), WebKit (Apple) ani Gecko (Mozilla) ale používá vlastní LibWeb a LibJS.

Za prohlížečem Ladybird stojí  spoluzakladatel GitHubu Chris Wanstrath a vývojář Andreas Kling. Nově Ladybird získal finanční podporu Cloudflare.

Finanční podporu Cloudflare získal také projekt Omarchy. Jde o distribuci odvozenou od Arch Linuxu přizpůsobenou vývojářům. Rozhraní tvoří příkazová řádka a webové aplikace. Stojí za ní David H. Hansson, který je také autorem Ruby on Rails.

(zdroj: slashdot)

