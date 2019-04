 »   »  Nginx 1.16.0 přináší dynamické načítání certifikátu a vylepšuje podporu TLS 1.3

Po roce od vydání verze 1.14.0 je tu verze 1.16.0 populárního webového serveru Nginx, která shrnuje všechny novinky z liché řady 1.15. Pokračuje klasický vývojový cyklus, kdy se do 1.16 budou dostávat už jen opravy a další vývoj bude opět probíhat ve větvi 1.17.

Nová verze přináší proměnné v direktivách ssl_certificate a ssl_certifikate_key pro dynamické načítání certifikátů, load balancer má nový režim random umožňující náhodné rozkládání zátěže, modul stream umí zpracovat několik UDP paketů najednou, nové volby pro konfiguraci keepalive odchozích spojení a TLS 1.3 je možné kromě OpenSSL nasadit také s knihovnou BoringSSL.

