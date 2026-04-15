Nginx 1.30.0 vylepšuje komunikaci v režimu proxy a podporuje Multipath TCP

Petr Krčmář
Dnes
Nginx logo Autor: Nginx, Inc.

Rok po vydání předchozí verze Nginx 1.28.0 je tu vydání 1.30.0, které přináší kompatibilitu s OpenSSL 4.0.0, možnost předčasného poslání obsahu pomocí HTTP 103 Early Hints, podporu protokolu HTTP/2 pro komunikaci s backendovými servery a šifrovaným ClientHello a podporu sticky sessions pro udržení spojení s upstreamy.

Výchozí verze HTTP pro proxy je nyní nastavená na HTTP/1.1 a standardně je také povolena funkce keep-alive směrem na upstreamové servery. Dříve byla výchozí verzí HTTP/1.0, která není vůbec s keep-alive kompatibilní a bez explicitního přepnutí se tedy zbytečně zvyšovala režie při komunikaci mezi servery.

Novinkou je také volba  max_headers, která umožňuje nastavit limit počtu hlaviček poslaných klientem v jednom požadavku. Ve výchozím stavu je tato hodnota nastavena na 1000 a je možné ji měnit. Pokud požadavek úroveň překročí, vrátí se odpověď 400 Bad Request.

Přibyla také podpora protokolu Multipath TCP (MPTCP), který umožňuje, aby jedno TCP připojení využívalo současně více síťových tras. Tím se zvyšuje odolnost a propustnost v sítích s více připojeními nebo v heterogenních síťových prostředích. Pro aktivaci je potřeba k volbě listen přidat parametr  multipath.

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

