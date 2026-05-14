Nginx 1.31 nabízí podporu HTTP Forward Proxy

Vývojáři uvolnili novou verzi webového serveru Nginx označenou jako 1.31. Hlavní novinkou je modul
ngx_http_tunnel_module, který umožňuje sestavení tunelu prostřednictvím HTTP metody CONNECT. Tato metoda se používá hlavně k tunelování TLS požadavků přes proxy servery. To umožňuje průchod specializovaných protokolů, které nejsou postaveny nad HTTP(S).
Tato verze Nginx také zavádí ověřování přes proxy pomocí direktiv
auth_basic,
satisfy a
auth_delay. Do bloku
upstream byla přidána také volba
least_time, která umožňuje vyvažovat HTTP a streamový provoz na základě doby odezvy namísto počtu připojení nebo jiných podporovaných metod.
U streamovacích modulů je nyní k dispozici volba
proxy_ssl_alpn, která umožňuje výběr protokolu ALPN při připojování k upstreamovým serverům pomocí šifrovacího protokolu TLS.
Nginx také opravuje řadu bezpečnostních chyb, které se týkají přetečení bufferu v proxy používajícím HTTP/2, přetečení zásobníku v modulu pro přepis pravidel, čtení mimo povolený rozsah paměti v SCGI/uwsgi a v převodu znakových sad. Plus různé paměťové a stabilizační opravy ovlivňující zpracování těla požadavku, logování TLS/QUIC a chování modulů upstream/stream.