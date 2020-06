 »   »  Nginx má experimentální podporu pro QUIC a HTTP/3

Společnost F5, která nyní vlastní firmu Nginx, oznámila přípravu experimentální podpory nového protokolu HTTP/3. Kód modulu http_v3_module je udržován odděleně v samostatném repozitáři, protože implementuje rozpracovaný standard QUIC od IETF. Zatím jde o experiment, který by neměl být nasazován do produkce. Už je ale připraven k testování interoperability s dalšími implementacemi.

Pokud Nginx používáte, konfigurace pro vás nebude žádným překvapením. Vývojáři uvádějí následující příklad zahrnující podporu QUIC a HTTP/3.

server { listen 443 ssl; # TCP listener for HTTP/1.1 listen 443 http3 reuseport; # UDP listener for QUIC+HTTP/3 ssl_protocols TLSv1.3; # QUIC requires TLS 1.3 ssl_certificate ssl/www.example.com.crt; ssl_certificate_key ssl/www.example.com.key; add_header Alt-Svc 'quic=":443"'; # Advertise that QUIC is available add_header QUIC-Status $quic; # Sent when QUIC was used }

Další podrobnosti najdete v dokumentaci. Vývojáři také spustili svůj vlastní server, na kterém je tento experimentální modul zavedený. Najdete ho na quic.nginx.org.