 »   »  Nintendo Switch jako tablet s linuxovým desktopem

Petr Krčmář

Minulý týden jsme informovali o tom, že se lidem ze skupiny fail0verflow podařilo na herním tabletu Nintendo Switch spustit Linux. Zneužili přitom chybu procesoru, kterou není možné v budoucnu opravit softwarovou záplatou. Nyní došlo k dalšímu posunu a stejná skupina ukázala plně funkční desktop.

Code execution is all the rage these days, but can your Switch do *this*? ;-) #switchnix pic.twitter.com/NMnBq61tOM