NIST dokončil trojici standardů postkvantového šifrování

Autor: Depositphotos

Americký Národní institut pro standardy a technologie (NIST) dnes zveřejnil dlouho očekávané standardy postkvantového šifrování, které mají chránit elektronické informace do vzdálené budoucnosti, kdy se dá očekávat, že kvantové počítače prolomí stávající kryptografické algoritmy. Už dlouho se hovoří o tom, že by takové stroje mohly být k dispozici za deset let.





Finalizované standardy zahrnují tři postkvantové kryptografické algoritmy. ML-KEM je založený na CRYSTALS-Kyber a je určen pro obecné šifrování, které chrání data při jejich přenosu ve veřejných sítích. ML-DSA, původně známý jako CRYSTALS-Dilithium, a SLH-DSA, původně předložený jako Sphincs+, zabezpečují digitální podpisy, které se používají k ověřování online identity.

Čtvrtý algoritmus FN-DSA byl původně nazýván FALCON a má být dokončen ještě letos a je rovněž určen pro digitální podpisy. NIST pracuje také na hodnocení dalších dvou sad algoritmů, které by v budoucnu mohly sloužit jako záložní standardy. Jedna ze sad obsahuje tři algoritmy určené pro obecné šifrování – tato technologie je však založena na jiném typu matematického problému než obecný algoritmus ML-KEM v dnes dokončených normách.