NIST nebude klasifikovat málo závažné zranitelnosti

Jan Fikar
Včera
Autor: Depositphotos

Americký Národní institut standardů a technologie (NIST) přestane klasifikovat málo závažné zranitelnosti. Je to dáno celkovým velkým nárůstem objemu hlášených zranitelností v souvislosti s rozmachem AI. Mezi lety 2020 a 2025 došlo k 263% nárůstu hlášených CVE. První tři měsíce mají o 33 % více CVE než srovnatelné období loňského roku. Celý loňský rok bylo podáno 42 tisíc CVE, což je o 42 % více než v 2024.

Nově se NIST bude zaměřovat na chyby v software, který používá federální vláda nebo kritický software. Dále půjde o aktivně zneužívané chyby v seznamu KEV (Known Exploited Vulnerabilities).

(zdroj: bleepingcomputer)

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.



