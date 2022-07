NIST vybírá algoritmy pro post-kvantovou kryptografii

Autor: Depositphotos

Americký NIST (National Institute of Standards and Technology) již nějakou dobu vybírá algoritmy, které by odolaly kvantovým počítačům. Algoritmy post-kvantová kryptografie (PQC) již prošly třemi koly a v úterý byly oznámeni kandidáti na standardizaci a algoritmy, které jdou do čtvrtého kola.

Mezi kandidáty na šifrování veřejným klíčem je algoritmus CRYSTALS-Kyber. Pro digitální podpisy je vybrán CRYSTALS-Dilithium, FALCON a SPHINCS+. CRYSTALS mají dobrou bezpečnost i výkon. Další podpisové algoritmy byly přidány hlavně pro případ, kdy by vadila velikost podpisu CRYSTALS-Dilithium.

Ve čtvrtém kole jsou pak zařazeny pouze algoritmy pro šifrování veřejným klíčem: BIKE, Classics McEliece, HQC a SIKE. Algoritmy, které NIST vybere, budou sice závazné pro společnosti jen v USA, ale de facto se stanou mezinárodním standardem používaným po celém světě.

(zdroj: arstechnica)