 »   »  Nokia značně zvýšila propustnost podmořských kabelů

Roman Bořánek

Finská společnost Nokia už sice nevyvíjí telefony ani mapy HERE, ale stále pracuje na řadě zajímavých technologií. Teď se pochlubila tím, jak dokázala zvýšit propustnost podmořských optických kabelů. Ve spolupráci s Facebookem pomocí nové modulační technologie propustnost navýšila na 2,5 násobek. Novinka byla úspěšně otestována na kabelu mezi Irskem a New Yorkem dlouhém 5500 kilometrů.

Tisková zpráva zmiňuje další technické detaily, bylo např. dosaženo rychlosti až 250 Gb/s na jedné vlnové délce. To je podle všeho mezikontinentální rekord. Vypadá to však, že technologie je zatím v experimentální fázi a na ostré uvedení si ještě počkáme. Pokud by se skutečně ukázala jako použitelná, značně by to snížilo náklady na budování podmořské přenosové sítě.