NortonLifeLock kupuje firmu Avast za více než 8 miliard dolarů

Společnosti Avast a NortonLifeLock dospely k dohodě, na jejímž základě se Avast stane součástí Nortonu, a to za částku v rozmezí 8,1 až 8,6 miliardy amerických dolarů. Dle správních rad obou společností toto spojení naplní strategické cíle obou a přinese další atraktivní příležitosti. Celkově obě firmy budou dohromady obhospodařovat více než půl miliardy klientů/uživatelů.

Z hlediska vedení „společné firmy“ to bude tak, že současný CEO Nortonu Vincent Pilette i současná CFO Natalie Derse zůstanou na svých pozicích a CEO Avastu Ondřej Vlček by se měl stát prezidentem společnosti a členem představenstva (Board of Directors). Dále spoluzakladatel a současný ředitel Avastu Pavel Baudiš přejde na pozici člena představenstva jako nezávislý ředitel.

Po spojení si společnost zachová dvě sídla, jedno v Praze a druhé v arizonském Tempe a nadále bude silně přítomna v České republice. Z burzovního hlediska bude jejím domovem NASDAQ.