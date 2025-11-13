Root.cz  »  PC a notebooky  »  Notebooky s Androidem jsou prý na cestě, Qualcomm testuje Android 16 na Snapdragon X

Notebooky s Androidem jsou prý na cestě, Qualcomm testuje Android 16 na Snapdragon X

Petr Krčmář
Dnes
10 nových názorů

Sdílet

Všechny fotografie

Už delší dobu se hovoří o tom, že Google má v plánu sloučit své operační systémy Chrome OS a Android do jedné platformy. Hlavním důvodem je konsolidace zdrojů a snaha konkurovat společnosti Apple, které se daří na poli mobilních telefonů i počítačů. Nyní se objevily zprávy o tom, že Qualcomm testuje Android 16 pro své čipy řady Snapdragon X.

Procesory Snapdragon X, X Plus a X Elite používají architekturu Arm64 a jsou určeny pro tenké a lehké notebooky. Interní úložiště zdrojového kódu společnosti Qualcomm bylo aktualizováno na Android 16 pro „Purwa“, což je interní kódové označení pro řadu Snapdragon X. K vidění jsou v něm také manifesty související s Androidem 16 pro různé komponenty, jako jsou CV (počítačové vidění), audio, BTFM (Bluetooth FM), subsystém kamery atd.

Zatím jde o nepotvrzené informace vycházející z interních úniků. V každém případě to ale celé naráží na to, že Android zatím nemá kompletní prostředí pro desktop. Google ho slibuje už několik generací, ale zatím jsme se ničeho jako Samsung Dex v čistém Androidu nedočkali.

Vstoupit do diskuse (10 názorů)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

Témata:

Dále u nás najdete

Mapa AI se překresluje, AWS a OpenAI uzavírají alianci

Akademie věd spouští program Strategie AV21 AI

T-Mobile má 6,6 milionu zákazníků, spotřebují čím dál víc dat

Podzimní Computertrends 11/2025 právě vyšel. Co tam najdete?

Babišova vláda chce zrušit poplatky za ČT a ČRo

Máte záložní plán, pokud byste chtěli odjet z ČR?

Důchody 2026: Jak vypočítat, o kolik vám vzroste penze?

Lide.cz jsou zpět

Příští rok oslaví rodinná firma JK šperky 35 let na trhu

Zadýchávala jsem se, říká Petra Hřebíčková o své nemoci plic

Pasta Oner ukazuje, že umění může být autentické i výdělečné

Minimální zálohy 2026: OSVČ ušetří tisíce korun

Firefox má nového sympatického maskota jménem Kit

NVIDIA začala v ČR prodávat unikátní minipočítač

Startupy popisují byrokratické peklo v EU

U Brna vzniká první AI datové centrum v Česku

Obchodní tajemství a jeho ochrana v podnikání

Další prsten, co má vládnout všem, pomocí AI

Nejdelší projekt e-Governmentu chce další odklad

Evropa chce zase rozbít šifrování a ohrozit tím bezpečnost