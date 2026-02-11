Root.cz  »  Hry  »  Notebooky s Intel Panther Lake mají 12× výkonnější iGPU než Skylake

Notebooky s Intel Panther Lake mají 12× výkonnější iGPU než Skylake

David Ježek
Včera
2 nové názory

Sdílet

Intel Meteor Lake Autor: Intel
Intel Meteor Lake

Phoronix se jal přeměřit, jak si vedou jednotlivé generace integrovaných GPU v mobilních procesorech Intel, a vzal to hezky od generace Skylake z roku 2015, obsahující Gen9 iGPU, až po nejnovější Panther Lake s Intel Xe3 Arc B390 iGPU, spadající do generace Battlemage. Výkon vzrostl výrazně.

Jednotlivá měření jsou na čtyřech stránkách testu. Vše bylo měřeno na stejném balíku běžícím na Ubuntu 26.04 s jádrem Linux 6.18 a Mesa 26.1-devel. Tam, kde Skylake, resp. Kaby Lake / Whiskey Lake (vše variace téhož) nabízí v průměru výkon o hodnotě 33 až 38, už generace Tiger Lake sáhla na metu 131, generace Alder Lake na 158. Poté už přicházejí pokročilejší jádra od generace Meteor Lake s výkonem 224 až po nejnovější současnou generaci Panther Lake s výkonem téměř 400.

Ano, Intel stále nedotáhl AMD, protože nebývá lepší ve všech testech, nebo bývá srovnatelný či mírně lepší oproti produktům AMD, které již na trhu jsou několik měsíců, ale na to, že před lety začínal doslova z nuly, se mu povedlo možnosti jeho iGPU jader velmi posunout. Doplňme, že nyní pro něj pracuje GPU mág Eric Demers, který před lety působil mimo jiné v AMD, kde pracoval na Radeonech, takže uvidíme, jak se Intelu povede dál.

Vstoupit do diskuse (2 názory)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

Témata:

Dále u nás najdete

Daně 2026: Návrat k bezlimitnímu osvobození příjmů a nové odpočty

Evidenční list již zaměstnavatel vyhotovovat nebude

Alza začala prodávat organizéry oblíbené mezi bastlíři

Obchody stahují z prodeje dubajskou čokoládu a medy

Obětmi růstu cen komponent jsou už i mobily

Místo soli používají chuť přírody. Manželé suší zeleninové směsi

Poslední den na přiznání k dani z nemovitostí a dani silniční

Cukrářům prodával stroje na zmrzlinu, pak se stal jedním z nich

Seriál IT Crowd oslavil dvacáté narozeniny

Šílené ceny pamětí zdražují i oblíbené Raspberry Pi

Drahé RAM máme i kvůli krachu posledního výrobce v Evropě

Nehoda může přinést stovky tisíc nebo i rentu

Konec soukromí jak ho známe?

Nedostatek a zdražování RAM pamětí není dočasný výpadek

Komu se vyplatí podat přiznání za rok 2025 i když nemusí?

Začínající podnikatel: Vedlejší podnikání

AirDrop se rozšíří na další telefony s Androidem

OSVČ musí podat daňové přiznání elektronicky, nemusí přes datovku

Registrace a storno zaměstnání od dubna 2026

Hemoroidy zhoršuje vysedávání s mobilem na záchodě

ŠkOLENÍ: Jak bezpečně spravovat a provozovat linuxové servery?
TO CHCI