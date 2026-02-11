Notebooky s Intel Panther Lake mají 12× výkonnější iGPU než Skylake

Phoronix se jal přeměřit, jak si vedou jednotlivé generace integrovaných GPU v mobilních procesorech Intel, a vzal to hezky od generace Skylake z roku 2015, obsahující Gen9 iGPU, až po nejnovější Panther Lake s Intel Xe3 Arc B390 iGPU, spadající do generace Battlemage. Výkon vzrostl výrazně.
Jednotlivá měření jsou na čtyřech stránkách testu. Vše bylo měřeno na stejném balíku běžícím na Ubuntu 26.04 s jádrem Linux 6.18 a Mesa 26.1-devel. Tam, kde Skylake, resp. Kaby Lake / Whiskey Lake (vše variace téhož) nabízí v průměru výkon o hodnotě 33 až 38, už generace Tiger Lake sáhla na metu 131, generace Alder Lake na 158. Poté už přicházejí pokročilejší jádra od generace Meteor Lake s výkonem 224 až po nejnovější současnou generaci Panther Lake s výkonem téměř 400.
Ano, Intel stále nedotáhl AMD, protože nebývá lepší ve všech testech, nebo bývá srovnatelný či mírně lepší oproti produktům AMD, které již na trhu jsou několik měsíců, ale na to, že před lety začínal doslova z nuly, se mu povedlo možnosti jeho iGPU jader velmi posunout. Doplňme, že nyní pro něj pracuje GPU mág Eric Demers, který před lety působil mimo jiné v AMD, kde pracoval na Radeonech, takže uvidíme, jak se Intelu povede dál.