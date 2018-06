 »   »  Notifikace na mobilu pomocí morseovky

Petr Krčmář

Zlobí vás, že si nepřečtete mobilní notifikace, když máte mobil v kapse a nemáte volné ruce? Jan-Piet Mens upozornil na zajímavé řešení: použít vibrace v mobilu k tomu, aby telefon odvibroval notifikace v morseovce. Využívá se k tomu nástroj Tasker a modul AutoNotification.

Morse Code vibrations in your pocket because notifications didn't suck enough ;-) https://t.co/ATgAJ7Uxyz #monitoringsucks