Root.cz  »  Operační systémy  »  Nová Fedora SIG by mohla lépe dohlížet na stabilitu distribuce a komunikaci s uživateli

Nová Fedora SIG by mohla lépe dohlížet na stabilitu distribuce a komunikaci s uživateli

David Ježek
Včera
přidejte názor

Sdílet

Fedora 42 beta Autor: David Ježek
Fedora 42 beta

V rámci Fedory je diskutován návrh na zřízení nové SIG (special interest group), která by dohlížela na kvalitu produkční stability této distribuce a lépe řešila správu incidentů, když už nastanou.

A že problémy nastávají, nedávno nastal případ, kdy aktualizace balíčků ve Fedoře, například „stable“ verze Mesa, způsobila rozbití běhu her využívajících Steam Play (tedy Proton). Návrh tak primárně cílí na vylepšení procesů v rámci Fedory, včetně zlepšení komunikace s uživateli, když se problémy objeví.

Navrhováno tak je zřízení Fedora Production Stability SIG mající tyto cíle: omezení výskytů něco rozbíjejících aktualizací, již zmíněné vylepšení komunikace s uživateli (kdy lze očekávat opravu, jak se mohou navrátit k předchozí verzi, co mohou udělat do vydání opravy) a do třetice se také vždy z incidentů poučit.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

Témata:

Dále u nás najdete

Kaufland začal vyrábět vlastní gothaj s velkým množstvím masa

Jak funguje platforma IBM Power11?

Steam nabídne herní počítač, ovladač a VR headset

Obchodní tajemství a jeho ochrana v podnikání

Léky na hubnutí předepíšou i praktici, stojí 130 korun na den

Europoslanci doporučují zákaz sociálních sítí pro mladší 16 let

Důchody 2026: Jak vypočítat, o kolik vám vzroste penze?

Přes mobil žloutenku spíš nechytnete, z tyče v tramvaji ano

Tepovač si koupil kvůli synovi a dnes čistí po celé Praze

Padělky za 24 korun a nulová obrana. Temu ničí český byznys

Prevence rakoviny slinivky odhalila už tři nádory

Dell má našlapaný notebook s dvěma procesory pro AI

Black Friday pod lupou: jak vznikl, jak se zvrhl a jak ho hlídá zákon?

Po Black Friday přichází Cyber Monday. Jaká je jeho historie?

Billa zavírá svůj e-shop, hodně na něm prodělávala

Zapomínání může být příznakem mozkové mlhy. Jak se řeší?

Narozen v 70. letech, diagnóza mrtvice. Případů přibývá

Osvědčený recept na linecké. Zásadní je správný poměr surovin

Pětina lidí leží v nemocnicích zbytečně, ale není je kam přemístit

Udělejte si doma lasagne stejně dobré jako v restauraci