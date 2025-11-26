Nová Fedora SIG by mohla lépe dohlížet na stabilitu distribuce a komunikaci s uživateli

V rámci Fedory je diskutován návrh na zřízení nové SIG (special interest group), která by dohlížela na kvalitu produkční stability této distribuce a lépe řešila správu incidentů, když už nastanou.
A že problémy nastávají, nedávno nastal případ, kdy aktualizace balíčků ve Fedoře, například „stable“ verze Mesa, způsobila rozbití běhu her využívajících Steam Play (tedy Proton). Návrh tak primárně cílí na vylepšení procesů v rámci Fedory, včetně zlepšení komunikace s uživateli, když se problémy objeví.
Navrhováno tak je zřízení Fedora Production Stability SIG mající tyto cíle: omezení výskytů něco rozbíjejících aktualizací, již zmíněné vylepšení komunikace s uživateli (kdy lze očekávat opravu, jak se mohou navrátit k předchozí verzi, co mohou udělat do vydání opravy) a do třetice se také vždy z incidentů poučit.