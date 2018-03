Jan Fikar

Vývojová verze knihovny Mesa 18.1-devel dostala počáteční podporu SoC NVIDIA Tegra K1 a novější. Jako ovladače se používá open source nouveau. Vše by mělo dobře fungovat s Tegra X1, kterou najdete například v NVIDIA Shield Android TV, Pixel C, a Nintendo Switch. Jak to bude s podporou novějšího SoC Tegra X2 zatím není jasné.

(zdroj: phoronix)